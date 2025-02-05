"Ви ще побачите, які умови будуть у РФ": Зеленський вважає, що Курська операція стане важливою на перемовинах

Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, передає Укрінформ.

"Завтра буде рівно півроку операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, які умови будуть у "рускіх" до України щодо Курського напрямку. Це був дуже важливий крок. Я не люблю кидатися такими словами, як "історичний". Все життя України і боротьба - це напевно історичний шлях, і тому я не буду кидатись цим словом щодо цієї операції. Але вона точно була дуже важливою. І я вдячний всім воїнам, які боронять нашу територію завдяки Курській операції також", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Збройні сили України "стабільно тримають там ситуацію, і будуть тримати її далі".

"У "рускіх" там дуже великі втрати. Вони їх сильно занижують. У них корейці (військові з Північної Кореї, - ред.) розбігаються, ми це бачимо", - заявив президент України.

Він також відзначив, що на Курщині вдалося вразити кілька важливих об’єктів далекобійною зброєю.

"Ми вразили кілька дуже важливих військових пунктів керування. І це – дуже серйозні кроки. Вони важливі. І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом з цієї території, і це, як магніт, тримає сьогодні 60 тисяч їхніх військових на цьому напрямку", - зазначив глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив, що операція на Курщині дала можливість стабілізувати ситуацію на Харківщині.