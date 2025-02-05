До Києва прибув голова МЗС Великої Британії Девід Леммі

Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

За його словами, з британським міністром вони обговорять подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України.

"Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з Україною", - додав Залужний.