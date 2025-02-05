До Києва прибув голова МЗС Великої Британії Девід Леммі
У середу, 5 лютого, до української столиці прибув з візитом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі
Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
За його словами, з британським міністром вони обговорять подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України.
"Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з Україною", - додав Залужний.
- Нещодавно стало відомо, що Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів (понад $2,4 млрд) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до них.
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