Британія надасть Україні 2 млрд фунтів на закупівлю систем ППО й ракет до них

Про це він написав у телеграм.

"Сьогодні Уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей", - зазначив Шмигаль.

За цією угодою також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Завдяки цьому зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність, додав прем'єр.

"Вдячні уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги", - резюмував він.