Британія надасть Україні 2 млрд фунтів на закупівлю систем ППО й ракет до них
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів (понад $2,4 млрд) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до них
Про це він написав у телеграм.
"Сьогодні Уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей", - зазначив Шмигаль.
За цією угодою також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Завдяки цьому зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність, додав прем'єр.
"Вдячні уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги", - резюмував він.
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