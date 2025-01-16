Україна отримає від Британії та Швейцарії $500 тис. на гуманітарне розмінування Харківщини
Велика Британія та Швейцарія виділять на гуманітарне розмінування України 500 тисяч доларів: пілотний проєкт реалізовуватимуть у Харківській області
Про це інформує Мінекономіки.
Вказано, що виділені кошти спрямують на пілотний проєкт з пріоритезації в гуманітарному розмінуванні у Харківській області. Він розпочався 6 січня і триватиме ще три місяці.
"Сучасні технології та аналітичні рішення допоможуть ефективно визначати пріоритетні зони для гуманітарного розмінування. Це критично важливо для безпеки людей і швидкого відновлення економічної активності в регіоні. Ми сподіваємося, що цей інноваційний проєкт стане прикладом успішної міжнародної співпраці у сфері протимінної діяльності", – наголосив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.
Зазначено, що проєкт покликаний покращити ефективність розмінування шляхом автоматизації аналізу даних і оптимізації ресурсів. Спеціалісти враховуватимуть економічні, соціальні, екологічні та безпекові чинники для конкретної території.
Підхід сформований завдяки пілотному проєкту згодом можна буде застосувати у всіх регіонах України, які потребують розмінування.
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