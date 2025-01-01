Військові сапери у 2024 році очистили від вибухонебезпечних предметів понад 252 тис. га територій

Про це 1 січня повідомила пресслужба оборонного відомства.

Так, військові сапери розмінували понад 232 тис. га сільгоспугідь, 538,64 км автодоріг, 163,26 км ліній електропередачі.

Фахівці також провели розмінування:

444.94 км залізних доріг;

52.41 км трубопроводів;

178.49 га житлових ділянок;

37 га акваторій.

Протягом року сапери виявили та знешкодили 137 821 небезпечний предмет. Від початку повномасштабного вторгнення РФ загальна кількість знешкоджених боєприпасів сягнула 416 877 одиниць.

За 2024 рік ліцензію на розмінування отримали 48 нових операторів, усього їх в Україні 72. Вони мають право виконувати гуманітарне розмінування на територіях, де не проводяться бойові операції.

Відповідно до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" до гуманітарного розмінування залучаються винятково оператори протимінної діяльності.

Від Міністерства оборони України до очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів залучають підрозділи розмінування Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.