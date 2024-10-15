Міноборони впродовж року допустило до використання в ЗСУ 17 зразків техніки для розмінування

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відомстві розповіли, що серед іноземної техніки для розмінування, яку кодифікували, є хорватські ланцюгові й каткові трали, німецькі комплексні системи протимінного захисту та пошуку мін, британські фрезові і каткові трали, комплекси для розмінування, американські інженерні бронемашини тощо.

"Варто додати, що до виготовлення засобів для розмінування активно долучаються вітчизняні виробники наземних роботизованих комплексів. Оборонне відомство вже кодифікувало кілька зразків НРК, які ефективно виконують функції розмінування: "Змій", "Вепр", "FOX 2", - йдеться у повідомленні.