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Міноборони впродовж року допустило до використання в ЗСУ 17 зразків техніки для розмінування

Ольга Бабишена
15 жовтня, 2024 вiвторок
02:25
Війна з Росією Ілюстративне фото

З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації 17 зразків техніки для розмінування, 5 з них - українського виробництва

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відомстві розповіли, що серед іноземної техніки для розмінування, яку кодифікували, є хорватські ланцюгові й каткові трали, німецькі комплексні системи протимінного захисту та пошуку мін, британські фрезові і каткові трали, комплекси для розмінування, американські інженерні бронемашини тощо.

"Варто додати, що до виготовлення засобів для розмінування активно долучаються вітчизняні виробники наземних роботизованих комплексів. Оборонне відомство вже кодифікувало кілька зразків НРК, які ефективно виконують функції розмінування: "Змій", "Вепр", "FOX 2", - йдеться у повідомленні. 

  • Крім того, від початку 2024 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 140 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) і 33 наземні роботизовані комплекси (НРК) вітчизняного виробництва. 
Теги:
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
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