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Міноборони допустило понад 140 нових зразків БПЛА до експлуатації у 2024 році

Дар'я Куркіна
10 жовтня, 2024 четвер
17:45
Війна з Росією БПЛА

З початку 2024 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 140 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) і 33 наземні роботизовані комплекси (НРК) вітчизняного виробництва

Зміст

Про це повідомила пресслужба відомства.

Водночас торік Міноборони допустило до експлуатації 60 БпАК та 9 НРК українського виробництва.

Зазначено, що у 2024 році в Україні понад 40% від усіх повітряних та наземних дронів кодифікували протягом третього кварталу. Зокрема, використовувати в Силах оборони дозволили безпілотні комплекси, стійкі до РЕБу, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення.

"Роль безпілотних систем стрімко зростає на полі бою. Українські зброярі швидко реагують на потреби фронту. Сьогодні вони виробляють безпілотні комплекси за широкою номенклатурою", - підкреслив очільник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.

  • 5 жовтня стало відомо, що Міністерство оборони України з початку 2024 року кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки, з них понад 600 - українського виробництва.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Міністр оборони України
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