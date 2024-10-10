Міноборони допустило понад 140 нових зразків БПЛА до експлуатації у 2024 році
З початку 2024 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 140 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) і 33 наземні роботизовані комплекси (НРК) вітчизняного виробництва
Про це повідомила пресслужба відомства.
Водночас торік Міноборони допустило до експлуатації 60 БпАК та 9 НРК українського виробництва.
Зазначено, що у 2024 році в Україні понад 40% від усіх повітряних та наземних дронів кодифікували протягом третього кварталу. Зокрема, використовувати в Силах оборони дозволили безпілотні комплекси, стійкі до РЕБу, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення.
"Роль безпілотних систем стрімко зростає на полі бою. Українські зброярі швидко реагують на потреби фронту. Сьогодні вони виробляють безпілотні комплекси за широкою номенклатурою", - підкреслив очільник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.
- 5 жовтня стало відомо, що Міністерство оборони України з початку 2024 року кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки, з них понад 600 - українського виробництва.
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