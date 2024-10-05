Міноборони допустило до експлуатації понад 900 зразків озброєння і військової техніки з початку року

Про це повідомляє Міноборони.

Серед кодифікованих і допущених до експлуатації ОВТ найбільше автотранспорту, безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, зв'язку, інженерних засобів та наземних роботизованих платформ.

"У 2024 році вітчизняні зброярі не лише збільшили обсяги виробництва ОВТ за широкою номенклатурою, а й створюють чимало нових зразків. Йдеться про виробництво високотехнологічної зброї, роль якої помітно зростає на полі бою", - зазначив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

За його словами, наразі в Україні працюють над низкою важливих проєктів, реалізація яких збільшить вогневу потужність армії.

Фото: Міністерство оборони України

У Міністерстві також зазначили, що з понад 600 вітчизняних зразків ОВТ, допущених до експлуатації цьогоріч, майже половину допущено упродовж третього кварталу.

"Щоб збільшити спроможності Сил оборони у небі та на землі, значно розшити номенклатуру виробництва ефективних інструментів війни, нам важливо нарощувати військово-технічну співпрацю з партнерами. Чим більше ми залучимо фінансових та технологічних інвестицій, тим менше шансів буде у Кремля реалізувати свої агресивні плани", - наголосив Гаврилюк.