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Головна Війна з Росією "Інвестували $4 млрд": Умєров заявив, що Україна збільшить виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році

"Інвестували $4 млрд": Умєров заявив, що Україна збільшить виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році

Світлана Кравченко
2 жовтня, 2024 середа
11:28
Війна з Росією Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наступного року Україна планує збільшити фінансування на виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет

Зміст

Про це він розповів під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) у Києві, повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами Умєрова, Україна інвестувала вже 4 мільярди доларів у розвиток промисловості, а у 2025 році планує збільшити фінансування.

"Наш пріоритет - розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Зокрема, важливими елементами співпраці є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння, що дозволить задовольняти потреби українських Сил оборони на довгострокову перспективу.

"Український оборонно-промисловий комплекс значно наростив свої спроможності завдяки підтримці наших союзників та тогорічним домовленостям, укладеним на цьому ж форумі DFNC2. Сьогоднішні нові угоди та партнерства - це підтвердження того, що ми на правильному шляху до перемоги", - заявив очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Зазначається, що участь у цьогорічному форумі DFNC2 взяли понад 280 компаній. Під час заходу були укладені нові важливі угоди, які посилять оборонні можливості України. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що одним із пріоритетів України є розвиток власного оборонного комплексу через зміцнення міжнародної співпраці та залучення іноземних інвестицій. Він наголосив, що МЗС продовжує  цю роботу разом із Міністерством оборони та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

  • Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця цього року в державі виготовлять 1,5 млн безпілотників. Водночас Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт стосовно сертифікації шкіл операторів дронів.
Теги:
Україна
зброя
Міністерство оборони
Технології
Економіка
зброя для України
Рустем Умєров
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