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Шмигаль запевнив, що в Україні виготовлять 1,5 млн дронів до кінця 2024 року

Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2024 вiвторок
15:25
Суспільство БПЛА

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця цього року в державі виготовлять 1,5 млн безпілотників. Водночас Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт стосовно сертифікації шкіл операторів дронів

Зміст

Про це він сказав на засіданні уряду.

Шмигаль наголосив, що минулого року виробництво зброї в Україні збільшилось утричі.

"У 2023 році виробництво зброї зросло втричі: кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів. Не лише випускаємо безпілотники, а й готуємо кадри для управління ними", - заявив премʼєр.

Він зазначив, що український уряд запускає експериментальний проєкт щодо сертифікації шкіл операторів безпілотників. За словами Шмигаля, для таких шкіл встановлюють чіткі вимоги, а операторам БПЛА буде легше отримати відповідну військово-облікову спеціальність.

"Продовжуємо реалізацію власної ракетної програми, виходимо на значні обсяги виробництва артилерійських систем та броньованої техніки. Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів для купівлі української зброї для України", - додав глава уряду.

  • Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наразі Україна має спроможність виготовляти більш ніж декілька мільйонів безпілотників на рік.

Теги:
Україна
Кабмін
Війна з Росією
безпілотник
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
Військові новини
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