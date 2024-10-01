Шмигаль запевнив, що в Україні виготовлять 1,5 млн дронів до кінця 2024 року

Про це він сказав на засіданні уряду.

Шмигаль наголосив, що минулого року виробництво зброї в Україні збільшилось утричі.

"У 2023 році виробництво зброї зросло втричі: кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів. Не лише випускаємо безпілотники, а й готуємо кадри для управління ними", - заявив премʼєр.

Він зазначив, що український уряд запускає експериментальний проєкт щодо сертифікації шкіл операторів безпілотників. За словами Шмигаля, для таких шкіл встановлюють чіткі вимоги, а операторам БПЛА буде легше отримати відповідну військово-облікову спеціальність.

"Продовжуємо реалізацію власної ракетної програми, виходимо на значні обсяги виробництва артилерійських систем та броньованої техніки. Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів для купівлі української зброї для України", - додав глава уряду.