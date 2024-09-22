Україна може виробити більш ніж декілька мільйонів дронів на рік, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наразі Україна має спроможність виготовляти більш ніж декілька мільйонів безпілотників на рік
Про це він сказав в інтервʼю для телемаратону "Єдині новини".
За словами міністра, цьогоріч влада пояснила ринку, що буде закуповувати більш ніж мільйон дронів. Однак повідомлень про те, скільки здатні виготовити українські виробники, не було.
"Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша спроможність – більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити", - наголосив Умєров.
Він додав, що наступного року Україна "не дасть ворогу її обійти".
"У цьому році ми будемо виробляти вже в декілька разів більше", - підкреслив голова Міноборони
Умєров також заявив про розширення ракетної програми.
"Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні", – сказав він.
- Весною повідомлялося, що Україна має нові моделі безпілотників, які можуть літати на відстань понад 3000 кілометрів та долітати до російського Сибіру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе