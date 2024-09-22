Україна може виробити більш ніж декілька мільйонів дронів на рік, - Умєров

Про це він сказав в інтервʼю для телемаратону "Єдині новини".

За словами міністра, цьогоріч влада пояснила ринку, що буде закуповувати більш ніж мільйон дронів. Однак повідомлень про те, скільки здатні виготовити українські виробники, не було.

"Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша спроможність – більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити", - наголосив Умєров.

Він додав, що наступного року Україна "не дасть ворогу її обійти".

"У цьому році ми будемо виробляти вже в декілька разів більше", - підкреслив голова Міноборони

Умєров також заявив про розширення ракетної програми.

"Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні", – сказав він.