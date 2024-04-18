Україна розробила дрони, які долають 3 тис. км і здатні долітати до Сибіру, - The Economist
Україна має нові моделі безпілотників, які можуть літати на відстань понад 3000 кілометрів та долітати до російського Сибіру
Про це повідомляє The Economist.
Як пише видання, було відомо, що Україна має безпілотники, які можуть долати відстань понад 1000 кілометрів.
Однак наразі є компанії в які було інвестовано сотні мільйонів доларів для виробництва безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть здатні шукати та вражати віддалені цілі.
Найкраща з нових моделей має радіус дії 3 000 кілометрів і здатна досягти Сибіру. Виробництво таких дронів – вимушене, адже західні партнери неохоче надають озброєння Україні.
"Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіуса дії, здатні шукати та вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють пів дюжини фірм", - пише видання.
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