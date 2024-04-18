Україна розробила дрони, які долають 3 тис. км і здатні долітати до Сибіру, - The Economist

Про це повідомляє The Economist.

Як пише видання, було відомо, що Україна має безпілотники, які можуть долати відстань понад 1000 кілометрів.

Однак наразі є компанії в які було інвестовано сотні мільйонів доларів для виробництва безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть здатні шукати та вражати віддалені цілі.

Найкраща з нових моделей має радіус дії 3 000 кілометрів і здатна досягти Сибіру. Виробництво таких дронів – вимушене, адже західні партнери неохоче надають озброєння Україні.

"Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіуса дії, здатні шукати та вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють пів дюжини фірм", - пише видання.