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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Україна розробила дрони, які долають 3 тис. км і здатні долітати до Сибіру, - The Economist

Україна розробила дрони, які долають 3 тис. км і здатні долітати до Сибіру, - The Economist

18 квітня, 2024 четвер
19:13
Війна з Росією безпілотник

Україна має нові моделі безпілотників, які можуть літати на відстань понад 3000 кілометрів та долітати до російського Сибіру

Про це повідомляє The Economist.

Як пише видання, було відомо, що Україна має безпілотники, які можуть долати відстань понад 1000 кілометрів.

Однак наразі є компанії в які було інвестовано сотні мільйонів доларів для виробництва безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть здатні шукати та вражати віддалені цілі.

Найкраща з нових моделей має радіус дії 3 000 кілометрів і здатна досягти Сибіру. Виробництво таких дронів – вимушене, адже західні партнери неохоче надають озброєння Україні.

"Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіуса дії, здатні шукати та вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють пів дюжини фірм", - пише видання.

  • Уранці 17 квітня російське міноборони прозвітувало про збиття БПЛА над територіями Республіки Мордовія та Татарстану. Згодом стало відомо, що безпілотники ГУР атакували військову частину РФ у місті Ковилкіно.
  • У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Джанкой". Президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за успішну роботу. 18 квітня представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що операція щодо ураження військового аеродрому в Джанкої є важливою та масштабною.

Теги:
безпілотник
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