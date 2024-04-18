Удар по військовому аеродрому в Джанкої: ГУР розповіло деталі
Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що операція щодо ураження військового аеродрому в Джанкої є важливою та масштабною
Про це повідомляє "Донбас Реалії".
"Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної і протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про ураження літаків та особового складу", - заявив речник ГУР.
Юсов назвав операцію важливою та масштабною та додав, що більш докладну інформацію про поразки буде опубліковано сьогодні.
- У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Джанкой". Президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за успішну роботу.
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