Удар по військовому аеродрому в Джанкої: ГУР розповіло деталі

Про це повідомляє "Донбас Реалії".

"Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної і протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про ураження літаків та особового складу", - заявив речник ГУР.

Юсов назвав операцію важливою та масштабною та додав, що більш докладну інформацію про поразки буде опубліковано сьогодні.