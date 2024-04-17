У Криму прогриміли вибухи біля військового аеродрому "Джанкой", - росЗМІ
У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Джанкой"
Про це пише російське видання "Астра".
Згідно з відео, після вибухів на аеродромі зайнялася масштабна пожежа.
Натомість "Кримський вітер" повідомляє, що за словами місцевих жителів, близько 4 ранку було чути одразу кілька гучних вибухів - перший приблизно о 3:40. Після цього, за словами очевидців, у районі аеродрому почалася пожежа.
Натомість так звана влада Криму офіційних заяв не оприлюднила.
Довідка. Джанкой - діючий військовий аеродром у Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї. Також три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.
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- Уранці понеділка, 15 квітня, місцеві повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Російські загарбники підняли в небо гелікоптери й штурмовики Су-25 та перекрили рух Кримським мостом. Місцева "влада" заявила про військові навчання.
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