У Севастополі вранці пролунали вибухи: окупанти підняли в небо гелікоптери і штурмовики
Уранці понеділка, 15 квітня, місцеві повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Російські загарбники підняли в небо гелікоптери й штурмовики Су-25
Про це інформує телеграм-канал "Кримський вітер".
"У центрі Севастополя пролунало кілька вибухів, повідомляють наші підписники. Можливо, це навчання, але точної інформації нема", - йдеться у повідомленні близько 07:50.
Згодом стало відомо, що над Севастопольською бухтою окупанти запустили димову завісу.
Українські партизани також помітили групу з 5 гелікоптерів, яка пролетіла через Джанкойський район у бік Арабатської стрілки. Крім того, росіяни підійняли дві пари штурмовиків Су-25, які летіли у той самий напрямок.
Тим часом так званий заступник голови місцевої адміністрації Олександр Дудінов повідомив, що у Чорноморському районі було чутно вибухи нібито через навчання міноборони, яке триватиме до 14:00.
- 13 квітня в Керчі в районі Кримського мосту через протоку спрацювала російська ППО. Після цього на понад пів години перекривався рух мостом.
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