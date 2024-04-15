У Севастополі вранці пролунали вибухи: окупанти підняли в небо гелікоптери і штурмовики

Про це інформує телеграм-канал "Кримський вітер".

"У центрі Севастополя пролунало кілька вибухів, повідомляють наші підписники. Можливо, це навчання, але точної інформації нема", - йдеться у повідомленні близько 07:50.

Згодом стало відомо, що над Севастопольською бухтою окупанти запустили димову завісу.

Українські партизани також помітили групу з 5 гелікоптерів, яка пролетіла через Джанкойський район у бік Арабатської стрілки. Крім того, росіяни підійняли дві пари штурмовиків Су-25, які летіли у той самий напрямок.

Тим часом так званий заступник голови місцевої адміністрації Олександр Дудінов повідомив, що у Чорноморському районі було чутно вибухи нібито через навчання міноборони, яке триватиме до 14:00.