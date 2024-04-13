У Керчі спрацювала ППО: перекривали рух Кримським мостом
13 квітня в Керчі в районі Кримського мосту через протоку спрацювала російська ППО. Після цього на понад пів години перекривався рух мостом
Про це повідомляють телеграм-канали "Крымский ветер" і "Крымский мост: оперативная информация".
Об 11:39 стало відомо, що в Керчі в районі мосту через протоку "стрільнула російська ППО".
Очевидці зазначають, що начебто пролітав якийсь літак.
Фото: https://t.me/Crimeanwind
Об 11:27 рух автотранспорту Кримським мостом було перекрито. Тих, хто перебував на мосту та поблизу, попросили зберігати спокій та дотримуватися вказівок російських співробітників транспортної безпеки.
Вже о 12:05 рух автотранспорту Кримським мостом відновили.
- 13 квітня в тимчасово окупованому росіянами Луганську пролунали потужні вибухи, після чого з'явилися кадри сильної пожежі на місці влучання. У РФ заявили про ракетний удар по машинобудівному заводу з боку ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе