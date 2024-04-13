У Керчі спрацювала ППО: перекривали рух Кримським мостом

Про це повідомляють телеграм-канали "Крымский ветер" і "Крымский мост: оперативная информация".

Об 11:39 стало відомо, що в Керчі в районі мосту через протоку "стрільнула російська ППО".

Очевидці зазначають, що начебто пролітав якийсь літак.

Фото: https://t.me/Crimeanwind

Об 11:27 рух автотранспорту Кримським мостом було перекрито. Тих, хто перебував на мосту та поблизу, попросили зберігати спокій та дотримуватися вказівок російських співробітників транспортної безпеки.

Вже о 12:05 рух автотранспорту Кримським мостом відновили.