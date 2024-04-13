В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи: на місці влучання сильна пожежа

Російська пропагандистська інформагенція ТАСС заявила з посиланням на посла з особливих доручень МЗС РФ Родіона Мірошника, що ЗСУ, можливо, завдали ракетного удару по району автовокзалу в Луганську.

Пізніше у ТАСС розповіли про нібито ракетний удар по околиці Луганська з боку ЗСУ, було чути кілька вибухів. З посиланням на силові структури РФ там заявили, що удар, імовірно, був двома ракетами Storm Shadow.

Очільник "ЛНР" Леонід Пасічник каже, що удар був по машинобудівному заводу Луганська, який готувався до запуску. Зазначається також, що начебто є постраждалі.

Журналіст і блогер з Донеччини Денис Казанський зазначив, що, імовірно, був приліт по розташуванню російських військових. Він опублікував відео з місця влучання, де піднімається дим. За його словами, наслідки нагадують атаку керованою авіабомбою.

"У місці прильоту почалася пожежа", - написав він.

Блогер Сергій Стерненко та місцеві пабліки також підтверджують інформацію про інцидент і поширюють фото та відео з місця "прильоту". Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в місці влучання в Луганську потужна пожежа: "Влучили потужно".