Міноборони РФ заявило про атаку БПЛА на Білгородщині
Російське міністерство оборони в суботу, 13 квітня, звинуватило Україну в нібито атаці безпілотника на Білгородську область
Про це йдеться у відомстві.
"Близько 09:00 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку з застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито знищила дрон над Білгородською областю.
- 12 квітня російське міністерство оборони звинуватило Україну в нібито атаці безпілотників на Білгородську та Ростовську області. РосЗМІ кажуть про атаку по Новошахтинському НПЗ.
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