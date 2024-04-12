У Росії заявили про ліквідацію 5 дронів у двох регіонах
Російське міністерство оборони звинуватило Україну в нібито атаці безпілотників на Білгородську та Ростовську області
Про це пише міноборони РФ.
"Протягом ночі 12 квітня припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито знищила чотири безпілотники над територією Ростовської області та один - над територією Білгородської області.
- Учора РФ заявила про нібито атаку 12 дронів по 6 регіонах. У Липецькій області заявили про падіння безпілотника на недобудовану лікарню.
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