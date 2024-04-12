У Росії заявили про ліквідацію 5 дронів у двох регіонах

Про це пише міноборони РФ.

"Протягом ночі 12 квітня припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила чотири безпілотники над територією Ростовської області та один - над територією Білгородської області.