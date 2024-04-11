У Росії заявили про падіння БПЛА на недобудовану лікарню у Липецькій області
У Липецькій області РФ у ніч проти 11 квітня заявили про нібито падіння безпілотника та пожежу у недобудованій лікарні
Про це повідомляє губернатор Липецької області Ігор Артамонов.
За його словами, інцидент трапився у селищі Добре Липецької області. Артамонов каже, що падіння БПЛА відбулося нібито на будівлю недобудованої центральної районної лікарні, зокрема на терапевтичний корпус.
"Після падіння БПЛА на терапевтичний корпус, що будується, виник спалах на площі 4 кв м. Вогонь ліквідований. Пошкоджено зовнішнє оздоблення будівлі та вікна. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
- 10 квітня російське міністерство оборони звинуватило Україну у нібито атаці безпілотників по Брянській області. Там буцімто знищили 5 дронів.
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