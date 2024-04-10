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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Росії заявили про нібито ліквідацію 5 безпілотників над Брянською областю

У Росії заявили про нібито ліквідацію 5 безпілотників над Брянською областю

10 квітня, 2024 середа
09:18
Війна з Росією безпілотник, дрон

Російське міністерство оборони звинуватило Україну у нібито атаці безпілотників по Брянській області. Там буцімто знищили 5 дронів

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі 10 квітня припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО знищила п'ять безпілотників над територією Брянської області.

  • У вівторок, 9 квітня, у Росії заявили, що цієї ночі безпілотники атакували й пошкодили Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. В українській розвідці підтвердили ураження основних виробничих потужностей підприємства.
Теги:
ППО
російська армія
безпілотник
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