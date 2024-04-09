Безпілотники атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ, - росЗМІ
У вівторок, 9 квітня, у Росії заявили, що цієї ночі безпілотники атакували й пошкодили Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області
Про це інформує Telegram-канал ASTRA.
За даними джерел видання в екстрених службах регіону, вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова.
Зазначається, що у результаті вибуху обох дронів пошкоджено фасад будівлі та вікна.
Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що силами ППО і засобами РЕБ на території регіону начебто виявлено і знищено БПЛА літакового типу. За його словами, ніхто не постраждав.
- Тим часом міноборони Росії заявило, що уночі 9 квітня начебто відбили спробу України атакувати їхню територію безпілотниками і протикорабельною ракетою "Нептун". Останню нібито збили над Чорним морем.
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