Безпілотники атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ, - росЗМІ

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За даними джерел видання в екстрених службах регіону, вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова.

Зазначається, що у результаті вибуху обох дронів пошкоджено фасад будівлі та вікна.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що силами ППО і засобами РЕБ на території регіону начебто виявлено і знищено БПЛА літакового типу. За його словами, ніхто не постраждав.