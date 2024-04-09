Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У РФ заявили про нібито збиття ракети "Нептун" над окупованим Кримом

У РФ заявили про нібито збиття ракети "Нептун" над окупованим Кримом

9 квітня, 2024 вiвторок
07:26
Війна з Росією Ракетний комплекс Нептун

Міністерство оборони Росії заявило, що уночі 9 квітня начебто відбили спробу України атакувати їхню територію безпілотниками і протикорабельною ракетою "Нептун". Останню нібито збили над Чорним морем

Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

За їхніми словами, російська ППО збила по два безпілотники над територіями Білгородської та Воронезької областей.

Крім того, ракету "Нептун" начебто знищили над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.

Тим часом так званий губернатор тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв уночі писав, що гучні звуки, які чули у місті, це робота "системи автоматичного знищення повітряної цілі, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя".

"Жодні об'єкти інфраструктури у місті не постраждали... У місті все спокійно", - зазначив він.

  • Тим часом уночі 9 квітня російські війська запустили для атаки по Україні ударні безпілотники і ракети. Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 20 ворожих "шахедів".
Теги:
Україна
Росія
Крим
ППО
окуповані території
окупанти
безпілотник
Білгород
Читайте також:
Ізраїль, ЦАХАЛ
7 квітня, 2024 неділя
Ізраїль завершив наземну операцію в Газі
ТЦК
7 квітня, 2024 неділя
Ті, хто зараз підлягає мобілізації, завдяки добровольцям мали 2 роки на підготовку, - заступник командира 3 ОШБр Жорін
Конгрес США
7 квітня, 2024 неділя
Голова розвідки Палати представників вважає, що російська пропаганда потрапила у конгрес США
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.79
    Купівля 38.79
    Продаж 39.33
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 квітня
08:26
Ексклюзив
Ворог робив спроби зайти на околиці Часового Яру, але безуспішно, - начальник МВА Чаус
08:19
OPINION
Микола Княжицький
Провладні шахраї хочуть "Дом-2"
08:02
OPINION
Ольга Лень
Наполеон проти Макрона. Роспропаганда торкнулася чергового дна
07:44
Держдеп США
США закликали РФ не допустити ядерного інциденту на Запорізькій АЕС
07:44
Оновлено
На фото втрати окупантів
Росія за добу війни в Україні втратила 23 танки, 30 артсистем і 850 військових, - Генштаб
07:24
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала "шахедами" з півдня. Вибухи були на заході та в центрі України. На Одещині впали уламки
06:55
Кевін де Брюйне, Реал - Манчестер Сіті
"Реал" - "Манчестер Сіті", "Арсенал" - "Баварія": де дивитися чвертьфінали ЛЧ
06:53
Девід Кемерон
Кемерон їде до Вашингтона: закликатиме конгресменів схвалити пакет допомоги Україні
06:48
Українська ППО ЗСУ
Сили ППО вночі знищили усі 20 "шахедів", які Росія запустила по Україні
06:23
Оновлено
Лавров у Пекіні розпочав переговори з головою МЗС Китаю
Лавров у Пекіні розпочав переговори з головою МЗС Китаю: що обговорюють
05:59
Spotify
Spotify запускає опцію створення плейлистів за допомогою ШІ та підказок
05:36
Залізний купол
Ізраїль атакувала "підозріла повітряна ціль": її збила ППО
05:08
Китай
Спецслужби Канади звинуватили Китай у втручанні у вибори, - Reuters
04:40
Севастополь
Біля Севастополя пролунали вибухи: окупанти повідомляють про ППО
04:12
Військові навчання
У Швеції та Норвегії для військових НАТО орендували "російські котеджі"
03:44
Мая Санду
Румунія заборонила в’їзд понад 100 громадянам Молдови: вони планували протести проти Санду
03:16
світ Північна Ірландія Кримінал
У Північній Ірландії поліція виявила у чоловіка канабіс, вартістю понад $1,5 млн
02:48
США зосереджені, щоб Росія не могла розвивати нові газові проєкти, - Держдеп
02:20
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі пообіцяла ветувати закон про іноагентів
01:52
Арешт
В Італії заарештували ісламіста з Таджикистану, який часом видавав себе за українця
01:24
Тільки після війни: у США підтвердили позицію щодо приєднання України до НАТО
00:56
Канада
РФ і Китай - загрози: Канада за новою оборонною стратегією збільшить витрати на армію до 1,76% ВВП
00:28
Франція
"Росіяни брешуть": очільник МЗС Франції заявив, що діалог із РФ "не в інтересах" його країни
2024, понедiлок
8 квітня
23:58
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
РФ атакувала підприємство у Запоріжжі: загинули троє людей
23:55
Емманюель Макрон та Ріші Сунак
Сунак і Макрон обговорили збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та ППО для ЗСУ
23:30
Оновлено
ракета Х-59
РФ ударила по цивільній інфраструктурі Полтавщини: загинула людина, є поранені
23:26
Оновлено
Росіяни обстріляли Часів Яр та влучили у багатоповерхівку в Селидовому: загинула людина, є поранені
23:10
У РФ на Смоленщині обвалився міст, є загибла і постраждалі
22:51
олімпіада 2024
Ейфелеву вежу декорують олімпійськими кільцями
22:43
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль заявив про знищення командира спецпідрозділу Хезболли
22:24
Україна - Євросоюз
Погодили з обмеженнями: в ЄС дійшли згоди щодо безмитної торгівлі для України
22:10
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Не проти Telegram-каналів, а за державу": Княжицький пояснив сенс законопроєкту про регулювання соцмережі
21:37
Ексклюзив
Серед поляків зростає тривога щодо можливої війни з Росією, - політик Чех
21:32
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: затриманому держохоронцю оголосили підозру в умисному вбивстві
21:11
фейк
"На території РФ викрито осередки "Правого сектору": нова вигадка росіян
20:57
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли Росія посилить наступ. Колонка Сергія Згурця
20:51
Оновлено
Андрій Ярмоленко (в центрі), Динамо - ЛНЗ Черкаси
УПЛ: "Полісся" переграло "Минай", "Ворскла" зіграла внічию з "Кривбасом". Результати та розклад усіх матчів 23-го туру
20:48
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через затримку пакета допомоги
20:29
санкції проти Росії
ЄС і 9 країн-кандидатів розширили та продовжили санкції проти РФ
20:01
OPINION
Олег Манчура
Українське чистилище буде найбільшим у світі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV