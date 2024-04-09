У РФ заявили про нібито збиття ракети "Нептун" над окупованим Кримом

Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

За їхніми словами, російська ППО збила по два безпілотники над територіями Білгородської та Воронезької областей.

Крім того, ракету "Нептун" начебто знищили над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.

Тим часом так званий губернатор тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв уночі писав, що гучні звуки, які чули у місті, це робота "системи автоматичного знищення повітряної цілі, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя".

"Жодні об'єкти інфраструктури у місті не постраждали... У місті все спокійно", - зазначив він.