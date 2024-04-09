Сили ППО вночі знищили усі 20 "шахедів", які Росія запустила по Україні
Уночі вівторка, 9 квітня, російські війська запустили для атаки на Україну ударні безпілотники і ракети. Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 20 ворожих "шахедів"
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що російські окупанти запустили 20 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарську у РФ.
Крім того, росіяни випустили 4 зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою усі 20 "шахедів" знщили у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.
- Цієї ночі російська армія запустила декілька груп ударних безпілотників по Україні. Вибухи пролунали на Полтавщині, Львівщині та Хмельниччині.
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