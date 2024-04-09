Сили ППО вночі знищили усі 20 "шахедів", які Росія запустила по Україні

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



Зазначається, що російські окупанти запустили 20 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарську у РФ.

Крім того, росіяни випустили 4 зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.



До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою усі 20 "шахедів" знщили у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.