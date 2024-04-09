Росія атакує "шахедами" з півдня. Ситуація у ніч на 9 квітня
У ніч на 9 квітня російська армія запустила декілька груп ударних безпілотників, атакуючи південь України – вони рухались у північно-західному напрямку
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Близько 23:00 виникла загроза застосування російських ударних дронів на Херсонщині. Вони рухались на північний захід через Миколаївщину.
О 23:36 на півночі Херсонщини з'явилася нова група "шахедів"! Курс – північний. Близько опівночі – ще одна.
Також було виявлено ще дві групи БПЛА на Дніпропетровщині. Перша – курсом на Запоріжжя. Друга – на Кам'янське.
О 00:13 група "шахедів" рухалась у напрямку Кривого Рогу.
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