Росія атакує "шахедами" з півдня. Ситуація у ніч на 9 квітня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Близько 23:00 виникла загроза застосування російських ударних дронів на Херсонщині. Вони рухались на північний захід через Миколаївщину.

О 23:36 на півночі Херсонщини з'явилася нова група "шахедів"! Курс – північний. Близько опівночі – ще одна.

Також було виявлено ще дві групи БПЛА на Дніпропетровщині. Перша – курсом на Запоріжжя. Друга – на Кам'янське.

О 00:13 група "шахедів" рухалась у напрямку Кривого Рогу.