Біля Севастополя пролунали вибухи: окупанти повідомляють про ППО

Про це повідомляють росЗМІ.

За повідомленнями каналу "Кримський вітер", мешканці почули вибух у Севастополі. Підписники каналу повідомили про два вибухи.

Канал зазначив, що вибух чули в Євпаторії, яка розташована за 61 км по повітряній відстані від Севастополя.

Російський Telegram-канал SHOT повідомив про нібито роботу ППО.

"Попередньо, в ці хвилини ППО відбиває ворожу атаку. Як повідомили SHOT очевидці, одразу кілька гучних хлопків було чути в Нахімовському районі міста та в акваторії Севастополя. Офіційної інформації поки не було, про "приліти" або постраждалих очевидці поки не повідомляють", написали каналом.

Окупаційний губернатор Криму Михайло Развожаєв заявив про, нібито, роботу системи ППО над Севастополем.

"Гучні звуки, які були чути в місті – це спрацювала система автоматичного знищення повітряної цілі, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя. Ніякі об'єкти інфраструктури в місті не постраждали", - повідомив Развожаєв.