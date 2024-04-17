Росія заявила про збиття безпілотника над Мордовією
Уранці середи, 17 квітня, російське міністерство оборони прозвітувало про начебто збиття безпілотного літального апарата над територією Республіки Мордовія
Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.
Там традиційно заявляють, що близько 08:00 за московським часом росіяни "припинили спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ".
"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Мордовія", - кажуть у російському відомстві.
- Тим часом російська окупаційна армія запустила ракети по території України. У Чернігові пролунали вибухи.
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