Росія заявила про збиття безпілотника над Мордовією

Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Там традиційно заявляють, що близько 08:00 за московським часом росіяни "припинили спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ".

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Мордовія", - кажуть у російському відомстві.