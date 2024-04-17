РФ запустила по Україні ракети: в Чернігові є загиблі та поранені

Про це повідомляє Еспресо.

Попередньо, у Чернігові пролунало три вибухи. Натомість місцева жителька повідомила Еспресо про загоряння та виїзд пожежних машин.

Зауважимо, що близько 9 ранку Повітряні сили повідомляли про ракету в бік міста. Вибухи пролунали через 12 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Уже пізніше очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що ворог атакував Чернігів ракетами. Унаслідок цього, за його словами, є жертви та поранені.

Водночас Чернігівський обласний центр крові опублікував пост про термінову потребу крові: "Терміново! Дуже потребуємо вашої допомоги! Особливо негативний резус!".

Виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако заявив, що приліт стався по об’єкту соціальної інфраструктури. Він наголосив, що на місці влучання знаходяться всі відповідальні служби. Лікарні працюють в посиленому режимі й уже приймають перших постраждалих.

За словами очільника ОВА, ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста: "Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, наші медики".

Станом на 10 ранку відомо про 4 загиблих внаслідок удару по Чернігову, заявив Олександр Ломако у телемарафоні.

Вибухи в Одесі

Близько 09:30 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Уже о 09:36 "Суспільне" заявило про вибухи в Одесі.