Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ запустила по Україні ракети: в Чернігові є загиблі та поранені
Оновлено

РФ запустила по Україні ракети: в Чернігові є загиблі та поранені

17 квітня, 2024 середа
10:13
Війна з Росією ракета Х-59

Російська окупаційна армія уранці 17 квітня запустила ракети по території України. У Чернігові та Одесі пролунали вибухи, є загиблі та поранені

Про це повідомляє Еспресо.

Попередньо, у Чернігові пролунало три вибухи. Натомість місцева жителька повідомила Еспресо про загоряння та виїзд пожежних машин.

Зауважимо, що близько 9 ранку Повітряні сили повідомляли про ракету в бік міста. Вибухи пролунали через 12 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Уже пізніше очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що ворог атакував Чернігів ракетами. Унаслідок цього, за його словами, є жертви та поранені.

Водночас Чернігівський обласний центр крові опублікував пост про термінову потребу крові: "Терміново! Дуже потребуємо вашої допомоги! Особливо негативний резус!".

Виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако заявив, що приліт стався по об’єкту соціальної інфраструктури. Він наголосив, що на місці влучання знаходяться всі відповідальні служби. Лікарні працюють в посиленому режимі й уже приймають перших постраждалих. 

За словами очільника ОВА, ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста: "Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, наші медики". 

Станом на 10 ранку відомо про 4 загиблих внаслідок удару по Чернігову, заявив Олександр Ломако у телемарафоні.

Вибухи в Одесі

Близько 09:30 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Уже о 09:36 "Суспільне" заявило про вибухи в Одесі.

  • Уночі Росія атакувала місто Білопілля Сумської області. Унаслідок цього поранення отримав чоловік.
Теги:
Чернігів
ракетний удар
Читайте також:
Частина, яка, схоже, була зроблена в Китаї в січні, була в іранському безпілотнику
16 квітня, 2024 вiвторок
У Білому домі пояснили, чому не збивають іранські дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі
Кислиця
16 квітня, 2024 вiвторок
"Категорично відкидаємо божевільні звинувачення": Кислиця в Радбезі ООН пояснив мету провокацій Росії на ЗАЕС
світ, міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
15 квітня, 2024 понедiлок
Для українських біженців у Європі може розпочатися гонка на виживання, поки Росія продовжує руйнувати енергосистему України. Акценти світових ЗМІ 15 квітня
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.35
    Купівля 39.35
    Продаж 39.84
  • EUR
    Купівля 41.96
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
17 квітня
10:32
Оновлено
ЗСУ, мобілізація
Закон про мобілізацію опублікували в "Голосі України". Він набуде чинності 18 травня
10:25
Оновлено
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Медійники просять військове керівництво України замінити Наталю Гуменюк: вона прокоментувала заклик
10:23
На фото: Павільйон Ізраїлю на Венеційській бієнале
Ізраїль відмовляється відкривати павільйон на Венеційській бієнале до припинення вогню
10:23
Енергоатом та Holtec International підписали угоду
В Україні створять потужності для виготовлення компонентів для малих модульних реакторів
10:19
Конгресвумен Вікторія Спартц
"Тільки летальна допомога": етнічна українка конгресвумен Спартц виступила проти "надсилання готівки уряду України"
10:16
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1704
ЗСУ унеможливлюють просування противника біля Часового Яру, - командир взводу розвідки бригади "Рубіж" Матвійчук
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:10
До КНДР прибув заступник очільника МЗС Білорусі Шестаков
До КНДР прибув заступник очільника МЗС Білорусі Шестаков
10:03
OPINION
Сергій Громенко
"Прості виборці" доведуть до цугундера
09:42
безпілотник, дрон
Росія заявила про збиття безпілотника над Мордовією
09:39
Ексклюзив
окупанти в Криму
Андрющенко про пересування військ РФ на Приазов'ї: підготовки додаткових сил до наступу не бачимо
08:59
РФ вночі обстріляла Сумщину: постраждав чоловік, є пошкодження
08:47
мобілізація рф солдати орки
У РФ поїзди розфарбовують мілітаристськими принтами, щоб агітувати росіян іти в армію, - ГУР
08:46
Аналітика
Будівля парламенту Індії
Українсько-індійські відносини: чому роль азійського гравця не можна недооцінювати
08:41
санкції проти Ірану
США заявили про підготовку нових санкцій проти Ірану за напад на Ізраїль: на що їх спрямують
08:31
OPINION
Христина Шкудор
Я привела депортованих українських дітей на розмову в ООН, і як це змінило світ
08:25
Данія
Данія оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні на €295 млн
08:23
Ексклюзив
мобілізація в РФ
Окупанти масштабують мобілізацію на ТОТ Луганщини, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
08:10
конгрес США
"Критична потреба": у Конгресі США після таємної наради заявили про необхідність надати Україні допомогу цього тижня
08:09
OPINION
Юрій Богданов
Чому США і союзники не рознесуть Іран?
08:03
Харків, ілюстративне фото
РФ ударами по Харкову намагається вигнати жителів і знелюднити місто, - Bloomberg
07:48
Оновлено
Чорне море, Крим
Росія завела усі кораблі в Чорному та Азовському морях до пунктів базування
07:38
Інфографіка
втрати окупантів
Війська РФ за добу війни втратили 4 танки, 15 артсистем і 710 окупантів, - Генштаб
07:29
на фото: Майк Джонсон
У США республіканець, який критикує допомогу Україні, закликав Джонсона піти у відставку
07:18
війна з Росією, діти
У Німеччини знайшли 161 дитину, яку РФ викрала з окупованих територій України
07:00
Анонс
Кіліан Мбаппе і Роберт Левандовські, Ліга чемпіонів, ПСЖ, Барселона
"Баварія" - "Арсенал", "Манчестер Сіті" - "Реал": де дивитися матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ
06:56
Ізраїль, ЦАХАЛ
У ЦАХАЛ заявили, що ліквідували старшого командира Хезболли
06:49
Вибухи під Джанкоєм
У Криму прогриміли вибухи біля військового аеродрому "Джанкой", - росЗМІ
06:48
дрон
Над авіабазою у Румунії зафіксували невідомі безпілотники: їх збили засобами РЕБ
06:37
Литва солдат
Відпрацюють оборону в Сувальському коридорі: Литва починає військові навчання з понад 20 тис. військових
06:28
Kemankes 2 Mini Smart
У Туреччині випробували нову крилату ракету від Baykar Kemankes 2 Mini Smart
05:46
Залучення інвестицій зі США в Україну: Шмигаль запропонував створити наглядову раду Ukraine Invest для урядового офісу
05:39
Петр Фіала
Україні планують передати близько 500 тис. артилерійських снарядів у межах ініціативи Чехії, - Фіала
04:58
ППО
Затримки США з наданням Україні допомоги обмежують ЗСУ в обороні і надають росіянам гнучкості у наступі, - ISW
03:50
"Здоров’я та життя під загрозою": член Меджлісу Барієв поінформував ООН про порушення прав корінних народів України
03:25
Ллойд Остін
Остін обговорив з міністром оборони Китаю війну в Україні та провокації з боку КНДР
02:36
Міністерка фінансів США Джанет Єллен
Країни G7 розглядають декілька варіантів передачі Україні заморожених російських активів: які є пропозиції
01:47
Жозеп Боррель
Боррель пояснив відмінності у захисті повітряного простору України та Ізраїлю
01:28
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада заклала у бюджет на 2024 рік кошти на військову допомогу Україні на 5 років: скільки виділять
00:49
Ентоні Блінкен
Блінкен під час візиту до Пекіну переконуватиме Китай припинити допомогу оборонно-промисловому комплексу Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV