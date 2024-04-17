Унаслідок атаки по Чернігову 17 квітня загинула 25-річна поліцейська Аліна Миколаєць
Уранці середи, 17 квітня, російський ворог завдав ракетного удару по Чернігову. Унаслідок цього загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що Аліна Миколаєць перебувала вдома на лікарняному, коли РФ завдала ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова.
"Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Дівчина отримала смертельне осколкове поранення.
- Росія атакувала ракетами Чернігів. Унаслідок цього є загиблі та поранені. Більше про ворожий обстріл читайте тут!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.35 Купівля 39.35Продаж 39.85
- EUR Купівля 41.96Продаж 42.72
- Актуальне
- Важливе