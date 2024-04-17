Унаслідок атаки по Чернігову 17 квітня загинула 25-річна поліцейська Аліна Миколаєць

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що Аліна Миколаєць перебувала вдома на лікарняному, коли РФ завдала ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова.

"Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Дівчина отримала смертельне осколкове поранення.