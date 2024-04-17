РФ вночі обстріляла Сумщину: постраждав чоловік, є пошкодження

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що ворог атакував місто з реактивної системи залпового вогню.

Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі. Також пошкоджено газопровід, та лінію електропередачі. Без електропостачання залишилось 746 абонентів.

Через атаку один чоловік отримав поранення. Також одну людину з пошкодженого житла переміщено у пункт незламності.