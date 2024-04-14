На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку: водій загинув
14 квітня російська армія атакувала дроном цивільну вантажівку на території Краснопільської громади Сумського району. Внаслідок удару водій загинув
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
За даними слідства, 14 квітня 2024 року близько 8 години ранку, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: facebook Сумська обласна прокуратура
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