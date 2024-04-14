На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку: водій загинув

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 квітня 2024 року близько 8 години ранку, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: facebook Сумська обласна прокуратура