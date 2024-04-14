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Вночі росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: поцілили у багатоповерхівку, є поранений

14 квітня, 2024 неділя
12:19
Війна з Росією Херсон

В ніч на 14 квітня російські війська вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Горіли приватні будинки, є влучання в багатоповерхівку, внаслідок чого поранення дістав щонайменше один чоловік

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

За його словами, в Корабельному районі через влучання ворожих снарядів загорілись три приватні будинки. Ще декілька будинків пошкоджені вибуховою хвилею. 

Також окупанти поцілили у багатоповерхівку. Відомо про одного постраждалого. 

48-річного чоловіка шпиталізували. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, поранення стегна та передпліччя, контузію. Медики надали йому необхідну допомогу. 

  • 13 квітня окупанти обстріляли село Веселе Липецької громади, що на Харківщині. Внаслідок удару загинули чоловік і жінка.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсон
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