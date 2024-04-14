Вночі росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: поцілили у багатоповерхівку, є поранений

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

За його словами, в Корабельному районі через влучання ворожих снарядів загорілись три приватні будинки. Ще декілька будинків пошкоджені вибуховою хвилею.

Також окупанти поцілили у багатоповерхівку. Відомо про одного постраждалого.

48-річного чоловіка шпиталізували. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, поранення стегна та передпліччя, контузію. Медики надали йому необхідну допомогу.