Російська армія вбила двох цивільних у селі на Харківщині
13 квітня окупанти обстріляли село Веселе Липецької громади, що на Харківщині. Внаслідок удару загинули чоловік і жінка
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Армія РФ забрала життя ще двох цивільних. Близько 21 години 13 квітня окупанти завдали ударів по с. Веселе Липецької громади", - написав він.
За його словами, повністю зруйновано приватний будинок, де загинули двоє цивільних - чоловік та жінка. Їх деблокували з-під завалів. Дані вставляються.
Фото: https://t.me/synegubov
- Російська окупаційна армія у суботу, 13 квітня, атакувала безпілотником автівку швидкої допомоги у Харківській області, внаслідок чого постраждав водій бригади.
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