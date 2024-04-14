Російська армія вбила двох цивільних у селі на Харківщині

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Армія РФ забрала життя ще двох цивільних. Близько 21 години 13 квітня окупанти завдали ударів по с. Веселе Липецької громади", - написав він.

За його словами, повністю зруйновано приватний будинок, де загинули двоє цивільних - чоловік та жінка. Їх деблокували з-під завалів. Дані вставляються.

Фото: https://t.me/synegubov