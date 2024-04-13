Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: постраждав водій

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на Куп'янщині після 13:00 росіяни скинули боєприпас з FPV-дрона на швидку, яка їхала на виклик до Петропавлівки. Постраждав 58-річний водій бригади екстреної медичної допомоги. Йому вже надали необхідну допомогу.