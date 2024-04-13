Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: постраждав водій
Російська окупаційна армія у суботу, 13 квітня, атакувала безпілотником автівку швидкої допомоги у Харківській області, внаслідок чого постраждав водій бригади
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, на Куп'янщині після 13:00 росіяни скинули боєприпас з FPV-дрона на швидку, яка їхала на виклик до Петропавлівки. Постраждав 58-річний водій бригади екстреної медичної допомоги. Йому вже надали необхідну допомогу.
- 13 квітня російські окупаційні війська обстріляли цивільне авто в Чернігівській області й убили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе