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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: постраждав водій

Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: постраждав водій

13 квітня, 2024 субота
15:29
Війна з Росією розстріляне авто

Російська окупаційна армія у суботу, 13 квітня, атакувала безпілотником автівку швидкої допомоги у Харківській області, внаслідок чого постраждав водій бригади

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За його словами, на Куп'янщині після 13:00 росіяни скинули боєприпас з FPV-дрона на швидку, яка їхала на виклик до Петропавлівки. Постраждав 58-річний водій бригади екстреної медичної допомоги. Йому вже надали необхідну допомогу. 

  • 13 квітня російські окупаційні війська обстріляли цивільне авто в Чернігівській області й убили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння.
Теги:
Україна
Медицина
російська армія
окупанти
безпілотник
Харківщина
воєнні злочини Росії
Куп'янськ
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