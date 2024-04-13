Росіяни розстріляли цивільну автівку з продовольством на Чернігівщині: загинув водій
Уранці середи, 13 квітня, російські окупаційні війська обстріляли цивільне авто в Чернігівській області й убили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Зазначається, що подія сталася в прикордонні Новгород-Сіверського району.
"На жаль, загинув чоловік, який віз продовольство населенню", - написав Чаус у телеграм.
За даними Національної поліції, російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль 34-річного мешканця Новгорода-Сіверського.
Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа транспортного засобу.
- Також російські окупанти 20 березня обстріляли цивільні автівки на Херсонщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.
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