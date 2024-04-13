Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни розстріляли цивільну автівку з продовольством на Чернігівщині: загинув водій

Росіяни розстріляли цивільну автівку з продовольством на Чернігівщині: загинув водій

13 квітня, 2024 субота
12:45
Війна з Росією Росіяни розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині

Уранці середи, 13 квітня, російські окупаційні війська обстріляли цивільне авто в Чернігівській області й убили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Зазначається, що подія сталася в прикордонні Новгород-Сіверського району. 

"На жаль, загинув чоловік, який віз продовольство населенню", - написав Чаус у телеграм.

За даними Національної поліції, російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль 34-річного мешканця Новгорода-Сіверського.

Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа транспортного засобу.

  • Також російські окупанти 20 березня обстріляли цивільні автівки на Херсонщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.
Теги:
російська армія
Чернігівщина
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Окупанти, кримінал, росіяни
12 квітня, 2024 п'ятниця
На Донецькому напрямку російські командири відправляють на штурм операторів БПЛА
Джо Байден
12 квітня, 2024 п'ятниця
"Все більше українців змушені гинути у війні, яку ведуть США": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 12 квітня
Netflix
9 квітня, 2024 вiвторок
На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.14
    Купівля 39.14
    Продаж 39.61
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 квітня
13:17
Оновлено
новини Львівщини
В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи: на місці влучання сильна пожежа
13:14
Ірландія
Ірландія готується до офіційного визнання Палестини, - Reuters
13:00
Оновлено
Олександр Прокудін
СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Прокудіна. Він прокоментував
12:58
Це не менше, ніж за 650 км: українські БПЛА вдарили по унікальному радіоцентру РФ в Мордовії
12:40
На Дніпропетровщині та Харківщині застосовуються відключення світла: ситуація в енергосистемі станом на 13 квітня
12:32
Іран
Іран переміщує техніку для удару по Ізраїлю, - CNN
12:30
самбо
У школах на ТОТ півдня України окупанти запроваджують уроки з виду спорту, яким займався Путін: тренерів готуватимуть росгвардійці
12:05
OPINION
Богдан Данилишин
Відновлення триває: потрібна координація зусиль
11:44
Ексклюзив
"Політично цинічно": нардеп Осадчук про ухвалення рішення Кабміну про 70 тис. грн для військових на тлі закону про мобілізацію
11:40
напад з ножем
У Сіднеї відвідувач ТЦ зарізав 5 людей та поранив 9-місячну дитину
11:34
світло
Коли українці можуть чекати відключення світла: у ДТЕК назвали чотири умови
11:09
аварія на канатній дорозі в Анталії
В Анталії сталася аварія на канатній дорозі: є жертва й постраждалі
10:50
крейсер "Москва"
Друга річниця знищення крейсера "Москва": речник ВМС розкрив деталі спецоперації
10:45
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Богданівка під контролем ЗСУ, за село тривають інтенсивні бої, - Міноборони
10:44
Ліки
На ТОТ Луганщини 99% коштів на ліки пільговикам у 2023 році не використали
10:32
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, скільки коштів на програми допомоги бізнесу передбачено в бюджеті на 2024 рік
10:21
Олександр Сирський
"Обстановка суттєво загострилася": Сирський прийняв низку рішень для посилення найбільш проблемних ділянок оборони на Східному фронті
10:10
Наталія Гуменюк
РФ розосередила сили між Роботиним і Вербовим: Гуменюк розповіла про нову тактику окупантів на Запорізькому напрямку
10:08
російські війська окупанти
Партизани зафіксували склад окупантів у підвалі школи на Херсонщині
10:08
OPINION
Віктор Шлінчак
Чому "мирний" план Стамбула є пасткою для України
10:00
Збройні сили України
День працівника ОПК України: професіонали, які виготовляють зброю перемоги
09:56
Ексклюзив
евакуація авто
"Наступний раз я туди не поїду, це вкрай небезпечно", - волонтер Маховський про евакуацію під ворожими дронами з села на Донеччині
09:48
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про атаку БПЛА на Білгородщині
09:39
Колишній військовий з Британії, який воював на боці України, виграв суд проти Росії через жорстоке поводження в полоні
09:20
трамп путін
"Путін цього не хоче": помічниця Байдена пояснила, чому Трамп не поїде в Україну
09:00
Огляд
(Не)забуте зло, (не)загублений жаль, (не)тривале кохання - 5 книжок про (пере)осмислення
08:59
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
На руках в українців може бути до 5 млн одиниць зброї, майже вся вона облікована, - МВС
08:41
школа, вчителька
Окупанти в одному з "вишів" Луганська пропонують колишнім вчителям української мови безкоштовно навчатися викладати російську літературу
08:28
Дональд Трамп
Трамп заявив, що підтримає допомогу Україні, якщо вона надаватиметься у формі позики
08:22
Ув'язнений в США
У США експосла засудили до 15 років ув'язнення за шпигунство на користь Куби
08:11
Куп'янськ. Харківщина
РФ 12 квітня обстріляла Куп'янськ: під завалами опинився чоловік, ще один постраждав
08:08
OPINION
Олексій Голобуцький
Досі жодні виборчі кампанії не ставили під сумнів глобальний статус США
08:00
Анонс
УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 24-го туру
07:52
фейк
"Законопроєкт про мобілізацію - найстрашніше, що ухвалювала Верховна Рада": ворожий фейк РФ
07:41
Оновлено
БМП. вбиті росіяни
ЗСУ за добу ліквідували 1030 окупантів, 23 танки та 47 бронемашин РФ
07:31
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія вивела на чергування у Чорне море один корабель
07:24
Володимир Зеленський
Україна домовляється з Польщею, Румунією та Іспанією щодо передачі систем ППО, - FT
07:02
Шольц путін
"Коли прийде час": Шольц про переговори з Путіним
06:35
медичний канабіс
У Європі ліквідували шахрайську схему, пов'язану з медичним канабісом, на €645 млн
06:22
Міністр закордонних справ Мальти та новий голова ОБСЄ Єн Борг
ОБСЄ шукає новий підхід до врегулювання придністровського конфлікту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV