Окупанти обстріляли цивільні авто на Херсонщині: 2 чоловіків загинули

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни вдарили по цивільним автомобілям між населеними пунктами Садове та Антонівка.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років", - додав Прокудін.