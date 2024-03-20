Окупанти обстріляли цивільні авто на Херсонщині: 2 чоловіків загинули
Російські окупанти у середу, 20 березня, обстріляли цивільні автівки на Херсонщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, росіяни вдарили по цивільним автомобілям між населеними пунктами Садове та Антонівка.
"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років", - додав Прокудін.
- 8 лютого на автодорозі неподалік Берислава Херсонської області правоохоронці виявили тіла двох загиблих людей у палаючому авто: у транспорт, ймовірно, влучив безпілотник.
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