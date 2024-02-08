Біля Берислава на Херсонщині в палаючому авто виявили двох загиблих: імовірно, влучив БПЛА
На автодорозі неподалік Берислава Херсонської області правоохоронці виявили тіла двох загиблих людей у палаючому авто: у транспорт, ймовірно, влучив безпілотник
Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.
"8 лютого близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль всередині якого є тіла двох загиблих людей. Ймовірно у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в лікарню потрапив мешканець Білозерської громади. Він отримав травму внаслідок російської атаки: у момент обстрілу чоловік намагався дістатися до укриття.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
- У ніч на 8 лютого російські терористи запустили ударні БПЛА типу "шахед" для обстрілу України, в Одесі та Миколаєві є влучання.
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