Росія запустила "шахеди" ввечері 7 лютого. Дрони рухаються центром України

Про загрозу "шахедів" повідомили Повітряні сили ЗС України.

Спершу про загрозу ударних БПЛА оголосили у Херсонській та Миколаївській областях о 20:15

"БПЛА в північній частині Херсонської області, курс північно-західний", - написали в Повітряних силах.

Далі, за вектором руху, "шахеди" прямували через Кіровоградську область. Пілоти оголосили про західний та північно-західний курс.

О 22:19 Повітряні сили піводомили про тривогу в Донецькій області у зв’язку з активністю ворожої тактичної авіації.

Тим часом "шахеди" дісталися заходу Черкаської області, тримають курс північно-західний.

"БПЛА на межі Київської, Черкаської та Вінницької областей, курс західний/північно-західний", - пишуть в Повітряних силах.

О 23:36 ПС повідомили, що дрони рахуються через Немирівський район Вінницької області, курс західний.