Росія запустила "шахеди" ввечері 7 лютого. Дрони рухаються центром України
Ввечері середи, 7 лютого, російські терористи запустили ударні БПЛА типу "шахед" для обстрілу України
Про загрозу "шахедів" повідомили Повітряні сили ЗС України.
Спершу про загрозу ударних БПЛА оголосили у Херсонській та Миколаївській областях о 20:15
"БПЛА в північній частині Херсонської області, курс північно-західний", - написали в Повітряних силах.
Далі, за вектором руху, "шахеди" прямували через Кіровоградську область. Пілоти оголосили про західний та північно-західний курс.
О 22:19 Повітряні сили піводомили про тривогу в Донецькій області у зв’язку з активністю ворожої тактичної авіації.
Тим часом "шахеди" дісталися заходу Черкаської області, тримають курс північно-західний.
"БПЛА на межі Київської, Черкаської та Вінницької областей, курс західний/північно-західний", - пишуть в Повітряних силах.
О 23:36 ПС повідомили, що дрони рахуються через Немирівський район Вінницької області, курс західний.
- Вранці 7 лютого РФ запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. Є влучання в різних областях, загинули люди.
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