Росія запустила по Україні крилаті ракети та "шахеди", в Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

О 2:58 військові заявили про зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ.

Також о п'ятій ранку спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, тому є загроза пуску ракет.

Згодом у східних та південних областях була оголошена повітряна тривога, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

ПС також поінформували про рух ударних БПЛА територією Миколаївської області у північно-західному напрямку.

О 5:56 повітряна тривога поширилась на центральні регіони включно з Києвом та областю. Тоді ж ПС поінформували, що перша група крилатих ракет увійшла в повітряний простір України в Сумській області й летить в напрямку Полтавщини.

О 6:00 у Харкові прогриміли вибухи.

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