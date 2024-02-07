Росія запустила по Україні крилаті ракети та "шахеди", в Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи
Вранці 7 лютого РФ запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
О 2:58 військові заявили про зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ.
Також о п'ятій ранку спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, тому є загроза пуску ракет.
Згодом у східних та південних областях була оголошена повітряна тривога, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
ПС також поінформували про рух ударних БПЛА територією Миколаївської області у північно-західному напрямку.
О 5:56 повітряна тривога поширилась на центральні регіони включно з Києвом та областю. Тоді ж ПС поінформували, що перша група крилатих ракет увійшла в повітряний простір України в Сумській області й летить в напрямку Полтавщини.
О 6:00 у Харкові прогриміли вибухи.
Новина доповнюється.
О 6:35 над Черкащиною з'явилася ракета курсом на південний захід.
О 6:36 Повітряні сили попередили про загрозу пусків крилатих ракет Х-22 на Харківському напрямку. О 6:39 стало відомо про ракети на Харківщині.
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