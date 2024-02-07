Світ реагує на атаку РФ: Брінк заявила про потребу в безпековій допомозі, Боррель зустрів ранок у бомбосховищі

Спершу на ранкову атаку відреагувало посольство США.

"У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх", - йдеться у повідомленні.

Брінк наголосила, що не можна гаяти часу, бо Україна потребує допомоги від Сполучених Штатів.

Пізніше Жозеп Боррель написав у твіттері про свій ранок у бомбосховищі.

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", - написав він.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.



This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 202