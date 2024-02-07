Світ реагує на атаку РФ: Брінк заявила про потребу в безпековій допомозі, Боррель зустрів ранок у бомбосховищі
Посолка Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк відреагувала на ранковий обстріл України. За її словами, Україна потребує безпекової допомоги від США. Натомість представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зустрів ранок у бомбосховищі
Спершу на ранкову атаку відреагувало посольство США.
"У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх", - йдеться у повідомленні.
Брінк наголосила, що не можна гаяти часу, бо Україна потребує допомоги від Сполучених Штатів.
Пізніше Жозеп Боррель написав у твіттері про свій ранок у бомбосховищі.
"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", - написав він.
- Вранці 7 лютого РФ запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. Більше про атаку читайте тут.
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