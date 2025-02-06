За пів року Курської операції втрати росіян сягнули майже 40 тис. осіб, - Генштаб

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Операція Сил оборони України в Курській області Російської Федерації почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в РФ", - зазначили у Генштабі.

Там додали, що Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській та Харківській областях і через 6 місяців вона виконує зазначену функцію.

Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту, наголосили у Генштабі.

"Також Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб. Із трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві – втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі оприлюднили перелік втраченої ворогом техніки (станом на 5 лютого 2025 року):

131 танк;

689 бойових броньованих машин;

386 артилерійських систем;

12 одиниць РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 гелікоптери;

931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня;

1164 одиниці автомобільної техніки;

34 одиниці спеціальної техніки.

Повідомляється, що під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд.

"Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях", - наголосили у Генштабі.

Там також додали, що "Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою".