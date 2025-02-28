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Суд у США призупинив масові звільнення федеральних держслужбовців адміністрацією Трампа

Ксенія Золотова
28 лютого, 2025 п'ятниця
12:02
Світ Ілон Маск і Дональд Трамп

27 лютого федеральний суддя Каліфорнії тимчасово заблокував план адміністрації Дональда Трампа звільнити тисячі нещодавно найнятих федеральних держслужбовців

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

На засіданні 27 лютого окружний суддя Вільям Альсуп постановив, що Офіс з управління персоналом не має повноважень розпоряджатися про масові звільнення у федеральних агентствах. Він також розкритикував дії Офісу, який тиснув на відомства, змушуючи їх звільняти працівників, найнятих менш як рік тому.

Масові скорочення є частиною ширшої стратегії Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска, якого він залучив до нагляду за Департаментом урядової ефективності (DOGE). Їхня мета – зменшити кількість держслужбовців.

Судове рішення зобов’язує Офіс з управління персоналом відкликати розпорядження, яке вимагало від агентств визначити перелік некритичних посад, зайнятих віднедавна, і скоротити таких працівників. Представники адміністрації Трампа, однак, стверджують, що вимагали лише "аналізу штату працівників", а не безпосередніх звільнень.

Водночас суддя зазначив, що не може напряму заборонити конкретним відомствам, наприклад Пентагону, ухвалювати власні рішення щодо звільнення персоналу.

Довідково. Департамент ефективності уряду — це не федеральний департамент, а підрозділ, створений за наказом Трампа, який працює в Білому домі.

  • 2 лютого NYT писало, що міністр фінансів США Скотт Бессент дав команді Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду доступ до платіжної системи для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат.
  • З департаменту ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска у США пішов у відставку 21 працівник, пояснюючи це тим, що відмовляються використовувати свій технічний досвід для "руйнування критично важливих державних послуг".

 

Теги:
Новини
політика
США
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