Суд у США призупинив масові звільнення федеральних держслужбовців адміністрацією Трампа

Про це повідомляє Reuters.

На засіданні 27 лютого окружний суддя Вільям Альсуп постановив, що Офіс з управління персоналом не має повноважень розпоряджатися про масові звільнення у федеральних агентствах. Він також розкритикував дії Офісу, який тиснув на відомства, змушуючи їх звільняти працівників, найнятих менш як рік тому.

Масові скорочення є частиною ширшої стратегії Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска, якого він залучив до нагляду за Департаментом урядової ефективності (DOGE). Їхня мета – зменшити кількість держслужбовців.

Судове рішення зобов’язує Офіс з управління персоналом відкликати розпорядження, яке вимагало від агентств визначити перелік некритичних посад, зайнятих віднедавна, і скоротити таких працівників. Представники адміністрації Трампа, однак, стверджують, що вимагали лише "аналізу штату працівників", а не безпосередніх звільнень.

Водночас суддя зазначив, що не може напряму заборонити конкретним відомствам, наприклад Пентагону, ухвалювати власні рішення щодо звільнення персоналу.

Довідково. Департамент ефективності уряду — це не федеральний департамент, а підрозділ, створений за наказом Трампа, який працює в Білому домі.