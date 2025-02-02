NYT: Ілон Маск і його команда з ефективності уряду отримали доступ до платіжної системи Мінфіну США, у якій особисті дані мільйонів американців



У п'ятницю, 31 січня, міністр фінансів Скотт Бессент надав доступ до платіжної системи команді Маска. Система надсилає понад 6 трильйонів доларів на рік у вигляді платежів від імені федеральних агентств і містить особисту інформацію мільйонів американців, які отримують виплати соціального страхування, відшкодування податків та інші кошти від уряду.

Американський сенатор демократ Рон Вайден підтвердив, що команда Маска має доступ до платіжної системи.

"Джерела повідомили моєму офісу, що міністр фінансів Бессент надав DOGE повний доступ до цієї системи. Пільги соціального забезпечення та Medicare, гранти, виплати державним підрядникам, у тому числі тим, які безпосередньо конкурують із власними компаніями Маска. Усе це", – написав він у сцмережах.

У листі до Бессента Вайден висловив занепокоєння тим, що будь-яке "політично мотивоване втручання в платіжну систему загрожує серйозною шкодою нашій країні та економіці".

Довідково. Департамент ефективності уряду — це не федеральний департамент, а підрозділ, створений за наказом Трампа, який працює в Білому домі.