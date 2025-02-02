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NYT: Ілон Маск і його команда з ефективності уряду отримали доступ до платіжної системи Мінфіну США, у якій особисті дані мільйонів американців
Міністр фінансів США Скотт Бессент дав команді Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду доступ до платіжної системи для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат
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Про це повідомляє New York Times.
Маск, який очолює нещодавно створений Департамент з питань ефективності уряду, отримав від президента Дональда Трампа завдання виявити шахрайство та марнотратство в уряді та шукав доступу до системи, яку використовує Казначейство для розподілу федеральних коштів.
У п'ятницю, 31 січня, міністр фінансів Скотт Бессент надав доступ до платіжної системи команді Маска. Система надсилає понад 6 трильйонів доларів на рік у вигляді платежів від імені федеральних агентств і містить особисту інформацію мільйонів американців, які отримують виплати соціального страхування, відшкодування податків та інші кошти від уряду.
Американський сенатор демократ Рон Вайден підтвердив, що команда Маска має доступ до платіжної системи.
"Джерела повідомили моєму офісу, що міністр фінансів Бессент надав DOGE повний доступ до цієї системи. Пільги соціального забезпечення та Medicare, гранти, виплати державним підрядникам, у тому числі тим, які безпосередньо конкурують із власними компаніями Маска. Усе це", – написав він у сцмережах.
У листі до Бессента Вайден висловив занепокоєння тим, що будь-яке "політично мотивоване втручання в платіжну систему загрожує серйозною шкодою нашій країні та економіці".
Довідково. Департамент ефективності уряду — це не федеральний департамент, а підрозділ, створений за наказом Трампа, який працює в Білому домі.
- Згідно з даними Федеральної виборчої комісії США, Ілон Маск інвестував понад 290 млн доларів у вибори 2024 року, підтримуючи кампанію Дональда Трампа.
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