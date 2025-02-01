Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ілон Маск інвестував понад $290 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа

Ілон Маск інвестував понад $290 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа

Марія Науменко
1 лютого, 2025 субота
20:00
Світ Ілон Маск

Згідно з даними Федеральної виборчої комісії США, Ілон Маск інвестував понад 290 млн доларів у вибори 2024 року, підтримуючи кампанію Дональда Трампа

Зміст

Про це інформує CNN.

Документи, подані до Федеральної виборчої комісії США, свідчать про те, що в останній день 2024 року Маск перерахував 11,2 мільйона доларів у свій основний суперкомітет America PAC, що підняло його загальні витрати на кампанію до більш ніж 290 млн доларів.

Читайте також: Права рука чи тіньовий президент: хто такий Ілон Маск у новому світі Дональда Трампа. Пояснюємо

Внески Маска в основному були направлені на підтримку Трампа, оскільки близько 250 млн доларів пішло до America PAC, що був заснований для підтримки кандидатів від Республіканської партії. Крім того, Маск  зробив мільйонні внески до інших суперкомітетів і організацій, які підтримують кандидатів від республіканців, а також надавав підтримку локальним партійним комітетам.

Маск також реалізував програми заохочення для виборців, попри деякі юридичні питання, які виникли навколо них. Загалом, його витрати на ці програми перевищили 50 млн доларів.

  • Раніше Маск викликав великий резонанс, підтримавши й фінансувавши німецьку ультраправу проросійську партію "Альтернатива для Німеччини", стверджуючи, що лише AfD "може врятувати Німеччину". Шольц заявив, що підтримка Маском ультраправих загрожує демократичному розвитку Європи.
Теги:
Новини
вибори
політика
Президент США
Дональд Трамп
Ілон Маск
США
Економіка
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+1.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 лютого
20:22
Школа-інтернат у райцентрі Суджа на Курщині після 6 серпня 2024 року
"З-під завалів чути стогін та крики людей". Росіяни скинули КАБ на інтернат у Суджі, де перебували літні та хворі
20:06
землетрус
На Полтавщині зафіксували землетрус
20:04
OPINION
Зло само себе покарає
20:00
Ексклюзив
Роман Борщ
"Ми були в інформаційному вакуумі": ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про те, як дізнавався про новини з України в полоні РФ
19:58
Ексклюзив
екстренка
Зупинка грантів США: чому Трампу вигідно закрити USAID, - пояснює речник Українського конгресового комітету США Добрянський
19:25
Оновлено
поліція ілюстративне
МВС: інформація про нібито збій системи "Армор" не є достовірною
19:09
Оновлено
Знищена Росією п'ятиповерхівка у Полтаві (1 лютого 2025 року)
РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами: у Харкові, Запоріжжі, на Сумщині та Одещині є загиблі й поранені, в Полтаві серед 8 загиблих є дитина
19:06
Покровськ
У Покровську через російські атаки загинув чоловік, є поранений
18:38
Російське видання "Медуза" використало кадри війни в Україні для своєї реклами. Українське МЗС закликало видалити ролик
18:31
Ексклюзив
"Немає жодних виправдань, злочинець має бути покараний": військовослужбовець ЗСУ Варченко про вбивство працівника полтавського ТЦК
18:07
Ексклюзив
Роман Безсмертний
РФ намагається делегітимізувати українську владу, щоб запустити з переговірним процесом ще й виборчий, - Безсмертний
18:04
вибори в Україні
США прагнуть, щоб Україна до кінця 2025 року провела президентські та парламентські вибори, - Reuters
18:02
OPINION
Не самопоглинання, а реальна конверсія ресурсів влади й опозиції
17:55
У січні росіяни 13 разів атакували Київ безпілотниками
17:55
Ексклюзив
Роман Борщ
"Доступ просто відсутній": ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про роботу міжнародних гуманітарних організацій із військовополоненими
17:37
штурм капітолію
Адміністрація Трампа звільнила групу прокурорів, яка розслідувала справи про штурм Капітолія 6 січня 2021 року
17:14
Огляд
Андрій Ярмоленко (праворуч), "Динамо" - РФШ
"Динамо" та "Шахтар" вилетіли з єврокубків, а боєць UFC кинув виклик Усику: головні новини українського спорту за тиждень
17:13
Ексклюзив
путін трамп
Дипломат Брайза пояснив, як діятиме Трамп, якщо Путін не погодиться на мирне врегулювання війни, прийнятне для України
16:50
швидка
"Дронове сафарі": британська газета Times розповіла, як російські садисти щодня полюють за мирними жителями Херсона
16:41
Гендиректору російської компанії, що виробляє "шахеди", оголосили підозру
16:39
Від початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:02
OPINION
Перебірливий Путін: спочатку будь-хто, крім Порошенка, тепер — крім Зеленського
15:55
Через російську агресію в Україні пошкоджено 1333 пам’ятки культурної спадщини
15:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це може мати неоднозначні наслідки: дипломат Шамшур щодо запровадження США 25% мита для Канади та Мексики
15:42
новини Львівщини
Армія РФ вбила дроном жителя Антонівки на Херсонщині
15:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російські військові саботують накази командування на Херсонському напрямку, - "Атеш"
15:24
ППО
Вночі сили ППО збили 56 зі 123 російських дронів
15:21
Лілі Коллінз
Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою
15:20
Ексклюзив
Інавгурація Трампа
Трамп є майстром укладання угод, - дипломат Брайза
14:58
корабель "Silver Dania"
Норвегія відпустила судно Silver Dania, яке було затримано через підозру у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією
14:56
газ, ГТС
"Молдовагаз" спрямувала до Придністров'я перші 3 млн кубометрів газу
14:36
Горст Келер
У віці 81 року помер колишній президент Німеччини Горст Келер
14:24
Котли з Житомира через Центральну Азію продавали армії Росії
14:15
ГУР
ГУР просить передавати їм зразки російської зброї та техніки: для чого це потрібно
14:10
Олександр Сирський
Інструкторів ЗСУ готуватимуть два місяці замість одного
14:10
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Кремль для початку якогось діалогу буде використовувати силу, - Безсмертний
14:00
OPINION
Що гальмує кредитування та розвиток реального сектору економіки
13:59
На замовлення РФ комуністи переконували воїнів ЗСУ складати зброю перед ворогом, а цивільних - не донатити і не йти у військо
13:57
В Одесі у морозилці 18-річної матері знайшли тіло однорічного хлопчика
13:30
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Трамп готовий до конфронтації з Росією, Байден же уникав цього, дипломат Брайза
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV