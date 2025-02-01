Ілон Маск інвестував понад $290 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа

Про це інформує CNN.

Документи, подані до Федеральної виборчої комісії США, свідчать про те, що в останній день 2024 року Маск перерахував 11,2 мільйона доларів у свій основний суперкомітет America PAC, що підняло його загальні витрати на кампанію до більш ніж 290 млн доларів.

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Внески Маска в основному були направлені на підтримку Трампа, оскільки близько 250 млн доларів пішло до America PAC, що був заснований для підтримки кандидатів від Республіканської партії. Крім того, Маск зробив мільйонні внески до інших суперкомітетів і організацій, які підтримують кандидатів від республіканців, а також надавав підтримку локальним партійним комітетам.

Маск також реалізував програми заохочення для виборців, попри деякі юридичні питання, які виникли навколо них. Загалом, його витрати на ці програми перевищили 50 млн доларів.