Права рука чи тіньовий президент: хто такий Ілон Маск у новому світі Дональда Трампа. Пояснюємо

Заяви Маска часто викликають суперечки, змушуючи задуматися, чи дійсно він є революційним новатором, який прагне покращити суспільне життя, чи все ж якимсь "злим генієм", що прагне за лаштунками керувати світом у своїх інтересах?

Еспресо розповість детальніше про те, хто такий Ілон Маск, як він впливає на світ та яка влада тепер зосереджена в його руках.

Біографія Ілона Маска та шлях до багатства й унікальності

Маск у Берліні на заводі Tesla, Фото: Bild

Маск народився 28 червня 1971 року у Преторії, Південна Африка. Його батько, інженер Еррол Маск, мав складні стосунки з сім’єю, а мати, Мей Маск, була моделлю та дієтологинею. З раннього віку Ілон проявляв неабиякі здібності до техніки, програмування та підприємництва. У 12 років він створив свою першу комп'ютерну гру — Blastar — і продав її за 500 доларів.

Прагнучи здобути кращу освіту і можливості, Маск у 18 років емігрував до Канади, де вступив до Університету Квінс. Згодом він переїхав до США і завершив навчання в Університеті Пенсільванії, отримавши ступені з фізики та економіки.

Після навчання Маск заснував з братом свою першу компанію — стартап Zip2, яка надавала програмне забезпечення для онлайн-карт і бізнес-довідників. У 1999 році компанію придбала Compaq за понад 300 мільйонів доларів, з яких 28-річний Маск отримав 22 млн. Далі він заснував онлайн-банк X.com, який згодом став основою для всім відомої міжнародної електронної платіжної системи PayPal. До речі, Маск наполягав саме на розвитку бренду X.com замість PayPal, що викликало внутрішні політичні розбіжності, які закінчилися відставкою Маска з компанії. Однак свою любов до "Х" він зміг реалізувати за 20 років – перейменувавши Twitter.

Тож у 2002 році eBay купила PayPal за 1,5 мільярда доларів, Маск отримав з того $165 млн, які й забезпечили молодому бізнесмену-новатору капітал для наступних інноваційних проєктів.

У той же рік Маск заснував SpaceX з амбітною метою – зробити космічні подорожі доступними для людства. За кілька років, після багатьох спроб і помилок, компанія таки досягла значних успіхів, зокрема першого в історії приватного запуску космічного корабля на орбіту. Зараз SpaceX працює над колонізацією Марсу, а її ракети багаторазового використання знизили вартість космічних польотів та виводять супутники на орбіту й доставляють корисний вантаж на МКС. Компанія заробляє більшу частину своїх грошей на контрактах з урядом США.

У 2004 році Маск приєднався до Tesla, інвестувавши в компанію та ставши її генеральним директором. Вже за кілька років Tesla стала одним з лідерів у виробництві електромобілів, змінюючи автомобільну індустрію та сприяючи переходу на відновлювані джерела енергії.

Серед інших відомих ініціатив Маска — SolarCity (сонячна енергетика та будівництво електрозаправних станцій), Neuralink (з’єднання мозку з комп’ютером), The Boring Company (інфраструктурні тунелі для транспорту), Starlink (доступний швидкісний супутниковий зв'язок та інтернет в будь-якій точці світу), OpenAI (Маск інвестував мільйони в розробку ШІ та, відповідно, появу ChatGPT й інших подібних платформ).

До своїх політичних ініціатив, Маск був для світу генієм, чиї продукти змінювали цілі індустрії, продаючи людям технологічне майбутнє, яке ті й хотіли бачити. Його називали новим Томасом Едісоном або Генрі Фордом чи Говардом Г'юзом, які також змінили світ, хоч мали екстравагантну поведінку. Завдяки своїм успішним проєктам, нешаблонному мисленню та частково авторитарному стилю управління – Маск заробив мільярди доларів.

Після перемоги Трампа його статки різко зросли й зараз оцінюються у понад $400 млрд, Forbes пише про $421 млрд. Стільки доларів не було ні в однієї людини на світі, а, як відомо, великі гроші – це також і велика влада.

Любов Маска до пропаганди і Трампа

Ілон Маск, фото: Getty Images

Попри успіх, Маск є суперечливою особистістю. Його провокативні заяви в соцмережах і відвертість у висловлюваннях викликають у широких мас населення як захоплення, так і критику. Зокрема, йому часто дорікають за ненаукові та оманливі заяви, наприклад, він говорив дезінформацію про COVID-19, висловлював антисемітські і трансфобні коментарі, пропагував різні теорії змови та багато іншого.

Все це особливо посилилося після того, як Ілон Маск восени 2022 року здивував світ, купивши за $44 млрд одну з найпопулярніших соцмереж – Twitter, який за рік перейменував на Х. Чи був це багатокроковий свідомий план пов'язаний з майбутнім просуванням Дональда Трампа на виборах у США, невідомо (хоча до замаху на Трампа, Маск офіційно не підтримував жодного з кандидатів).

Вперше про бажання отримати платформу Маск заявив ще у 2017 році, кажучи, що соцмережа не має достатньої свободи слова, тому він хоче змін. Це одна з частих тез, які просуває Маск – зробити світ вільнішим у доступі до різносторонньої інформації, часто неперевіреної та провокативної, яку любить поширювати і сам магнат у соцмережах. У будь-якому випадку, контроль над Twitter (Х) зробив Маска, як кажуть в Україні, справжнім олігархом, адже по суті він створив своє впливове медіа.

Американське видання Vox відзначає, що "зараз ми всі живемо в машині дезінформації Ілона Маска". Адже як власник платформи X, Маск перетворив її на "джерело правої пропаганди та дезінформації". Він скасував попередні заходи безпеки проти фейкових новин, що зробило X впливовою платформою, особливо для політичних новин, серед його 210 мільйонів підписників. У The New York Times пишуть, що його платформа стала, як "цифровий батіг", який змушує американських законодавців ухвалювати потрібні закони.

Щоденні пости Маска суттєво впливають на політичний ландшафт не лише США. Адже його зближення з Дональдом Трампом відкрило ще й геополітичне бачення Маска. Спершу, до президентських виборів, воно йшло в ногу з республіканцями (наприклад критика виділення мільярдів допомоги Україні та просування певних проросійських наративів), але тепер Маск формує і своє бачення, підтримуючи ультраправі сили у Німеччині та Великій Британії.

У ході президентської кампанії 2024 року політичний комітет Ілона Маска, America PAC, витратив близько 200 мільйонів доларів (за іншими даними – 250, а то й ще більше) на підтримку Дональда Трампа. Ці кошти були спрямовані на загальнонаціональну рекламу та роботу з демографічними групами, які раніше підтримували демократів. Тому нічого дивного, що в новій адміністрації Трампа для Маска також знайшлося місце – керівництво разом з Вівеком Рамасвамі (проросійський магнат) консультативною радою Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE), якій доручено скоротити видатки, звільнити багатьох урядовців і загалом підвищити ефективність уряду. The Washington Post пише, що ще до інавгурації Трампа DOGE почала розсилати своїх "агентів по уряду США", щоб боротися з американською бюрократією.

Критика урядів країн та чи є він "справжнім президентом"

Ілон Маск, фото: Reuters

Останнім часом Ілон Маск почав активно цікавитися також справами іноземних держав, критикуючи й висловлюючи показовий сарказм у Х щодо їхньої політики. Яка загальна ціль цього – невідомо, можливо, щоб послабити Європу і посилити США, та точно виглядає на те, що власнику Х подобається це робити.

"У новому році Маск демонструє свої політичні м’язи і на світовій арені. Схоже, він застосовує методику, подібну до тієї, яку використовував, щоб підірвати американську політику, тепер звеличуючи консервативних політиків в урядах провідних союзників Сполучених Штатів. Але його нехтування правдивістю своїх публікацій і піднесення ультраправих і екстремістських діячів викликали занепокоєння ліберальних лідерів у всьому світі", - пишуть у The Washington Post.

Як відзначають у Politico, коли він "не бореться з високопартійними республіканцями, власник X і союзник Дональда Трампа любить витрачати час, втручаючись у справи закордонних урядів, що призводить до великого роздратування". У виданні нарахували 13 країн, які "стали жертвою" нападів Маска.

Мова йде про Велику Британію, Німеччину, Україну, Канаду, Австралію, Бразилію, Ірландію, Румунію, Данію й Гренландію, Нідерланди, Венесуелу, Фінляндію та загалом ЄС.

Наприклад, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Маск називає "дворівневим", посилаючись на теорію змови про те, що британська поліція "поводиться з білими ультраправими протестувальниками більш суворо", ніж з групами меншин, наприклад, мусульман. Він також писав, що "громадянська війна неминуча" в цій країні та називав Британію "тиранічною поліцейською державою". Ще власник Х звинуватив Стармера, що понад десять років тому він не притягнув до відповідальності "грумінг банди" (в основному пакистанців), які через інтернет сексуально експлуатували дітей. Все це спричинило масові обговорення у Великій Британії й крісло прем’єра захиталося.

Цікаво, що спершу Маск підтримував на заміну Стармера друга Трампа, відомого євроскептика партії "Реформа UK" Найджела Фараджа, але з ним посварився через питання звільнення ув'язненого британського ультраправого екстреміста. Тепер Маск закликає короля розпустити парламент і має своїх правих фаворитів на крісло прем’єра.

Критика німецької влади ще більш неоднозначно. Адже скоро німці мають голосувати, а Маск викликав великий резонанс, підтримавши й фінансувавши ультраправу проросійську партію "Альтернатива для Німеччини", стверджуючи, що лише AfD "може врятувати Німеччину". Це викликало невдоволення з боку чинного канцлера Олафа Шольца та багатьох демократичних політиків.

Справжнім об’єктом для цькування Маска став прем’єр Канади Джастін Трюдо, наприклад, нещодавно він назвав його "дівчинкою" і "губернатором 51 штату США". Всі ці кпини, вірогідно, також зіграли роль у тому, що Трюдо більше не очолюватиме уряд Канади.

Натомість зовсім іншу історію Ілон Маск робить з Італією, а саме з прем’єркою Джорджією Мелоні, з якою підтримує панібратські стосунки, публічно її вихваляючи. Однак це викликає питання й дискусії серед італійців, які бояться впливу Маска на свого прем’єра.

Звісно, що не всі політичні діячі є пасивними глядачами у п’єсах імені Ілона Маска. Наприклад, прем'єр-міністр Австралії попередив Ілона Маска не втручатися в майбутні вибори у країні. Нещодавно муніципалітет Парижа показово вийшов з платформи X через занепокоєння щодо дезінформації та мови ненависті. А за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа Європейська комісія заявила, що активізує своє розслідування щодо того, чи порушила соціальна мережа Ілона Маска правила ЄС щодо модерації вмісту.

Ще нагадаємо, що у 2022 році Бразилія взагалі тимчасово заблокувала X Маска за відмову закрити акаунти, які поширювали дезінформацію про президентські вибори. У відповідь Маск звільнив місцевий персонал і закрив офіс компанії. Та заборону зняли після сплати Х штрафу в 5 млн доларів та блокування акаунтів.

Також не всі республіканці у США у захваті від Маска. Наприклад член Палати представників від Республіканської партії Тоні Гонзалес у грудні описав стан справ так: "У нас є президент. У нас є віцепрезидент. У нас є спікер. І таке відчуття... ніби Ілон Маск наш прем’єр-міністр", – сказав він в ефірі CBS, коли Маск своїми діями та заявами розвалив двопартійну угоду про витрати уряду на кінець року.

А архітектор перемоги Трампа на президентських виборах у 2016 році та його радник Стів Беннон прямо назвав Маска "злою людиною", яку він хоче вигнати з Білого дому "назад у Південну Африку".

"Деякі праві особистості, які спочатку вітали прихід пана Маска до республіканської політики, тепер кажуть, що почуваються обманутими, що викликає сумніви щодо довговічності їхнього альянсу", - пишуть у The New York Times.

Однак поки Маск має імунітет від партійної критики, адже Дональд Трамп неодноразово обирав позицію бізнесмена та підтримував його. А коли після президентських виборів Ілон Маск оселився у домі Трампа, тоді з’явилося ще більше питань про те, хто насправді має реальний вплив? Сам Трамп про це також висловлювався і жартома запевняв, що тут немає про що говорити, бо він є президентом.

"Незалежно від того, чи є Ілон Маск справжнім "президентом", просто "прем’єр-міністром" чи просто мультимільярдером Дональда Трампа, він відіграє безпрецедентну роль, яка може спричинити конфлікт інтересів для нової адміністрації", - відзначають у CNN.

Скільки протриває олігархічний союз Маска і Трампа

Дональд Трамп, Ілон Маск та Джон Джонс (зліва - направо), фото: Getty Images

46-й президент Сполучених Штатів Джо Байден попереджає, що зараз у країні "формується олігархія, яка загрожує демократії США".

У прощальній промові з Овального кабінету він сказав про "технологічний промисловий комплекс", який приносить "лавину дезінформації та дезінформації, що дозволяє зловживати владою", тому "вільна преса руйнується". Тобто Байден натякає на цей вплив Маска і його платформи Х, вважаючи, що поглиблення стосунків мільярдера і нового очільника Білого дому не приведуть ні до чого хорошого. "Застереження Байдена вразили багатьох як не дуже тонкий постріл проти Ілона Маска", - відзначають у CNN.

Також у багатьох аналітиків є сумніви щодо того, чи зможе тандем Трампа і Маска довго тривати. Адже обидва чоловіки мають запальний характер і звикли, коли всі погоджуються з ними. Поки Трамп не суперечить Маску, той відчуває себе окриленим, однак на якомусь питанні це може заштопоритися і тоді в очільника Сполучених Штатів виникне справжня дилема: шукати компроміс зі своїм багатим та медійно впливом союзником, чи все ж спробувати відмежуватися від технологічного мільярдера?

"Запасні" замість Ілона Маска вже шикуються перед дверима Дональда Трампа. Мова йде про інших впливових мільярдерів технократів – Марка Цукерберга та Джеффа Безоса (один може запропонувати президенту свою платформу Meta (Facebook, Instagram), а інший – космічну програму, його ракети вже теж почали літати). Тим більше, що минулого тижня Meta скасувала свої програми перевірки фактів у США, а Цукерберг заявив, що співпрацюватиме з Трампом, щоб "подолати цензуру в усьому світі", фактично, наслідуючи політику Х та Маска.

З іншого боку, нові захмарні перспективи, які відкриваються для компаній Ілона Маска з приходом Дональда Трампа, можуть примусити змовчати власника Х, коли цього вимагатиме обраний президент США, щоб зайвий раз не змушувати того думати про "запасних". Акції SpaceX і Tesla лише зростають, а великі нові урядові замовлення вже не за горами.

Наразі очікується, що Ілон Маск використовуватиме офісні приміщення у комплексі Білого дому, коли Трамп з дружиною туди повернеться. А, як пишуть у The New York Times, це свідчить про те, що Маск і "надалі матиме чудовий доступ до новообраного президента Дональда Трампа". Відповідно, "медовий місяць" їхніх робочих стосунків – точно забезпечений. Тому лише характер і его Маска можуть зіпсувати його чудове порозуміння з новим президентом США.

Читайте також: Велика Америка: чи дійсно Трамп планує змінити карту світу та приєднати до США Гренландію, Канаду, Мексику та Панаму. Пояснюємо