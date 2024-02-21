21 лютого — Міжнародний день рідної мови. Як виникло свято й чого ви не знали про солов'їну

Із 6000 розмовних мов світу майже половині загрожує зникнення. ЮНЕСКО планує підтримувати мову, як ознаку культурної приналежності особи.

Щорічне відзначення Міжнародного дня рідної мови спрямоване на привернення уваги на спільноти з менш ніж 10 000 осіб, що активно розмовляють рідною мовою. Багато мов, якими розмовляють на планеті менше 100 осіб, не задокументовані.

Міжнародний день рідної мови - відносно молоде свято. До світових календарів воно увійшло в 1999 році.

Як виникло свято

Історія свята має трагічний початок. 21 лютого 1952 року в Бангладеш влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеш став днем полеглих за рідну мову.

У жовтні 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови як привід для роздумів та зосередження уваги на мовному питанні.

Починаючи з 21 лютого 2000 року цей день відзначають і в Україні.

День рідної мови - цікаві факти про солов'їну