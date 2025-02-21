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Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків: "Не можемо допустити безглуздого витрачання коштів"

Катерина Ганжа
21 лютого, 2025 п'ятниця
12:20
Економіка Данило Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував ввести військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA у $50 млрд не на рік, а на три роки

Зміст

Про це він написав у себе в Telegram-каналі. 

За словами Гетманцева, існує прямий зв’язок між подіями у міжнародній політиці та українськими фінансами. У зв’язку із цим  Україні варто критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, тобто "рахувати кожну копійку".

"Для держави – врешті жорстко припинити тінь та корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців за фактом знищення тіні, за результатом в цифрах надходженнях, а не за кількістю порушених кримінальних справ. Прибрати будь-яку профанацію", - зазначив Гетманцев.

На його думку, тільки від роботи Державної податкової служби Україна у 2025 році, не напружуючись, має отримати більше $4 млрд від детінізації, а якщо напружитись – набагато більше.

"І ввести військову цензуру видатків. Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав "приріст" ВВП менше статистичної похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд не на рік, а на три роки", - зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що "тотальна детінізація і економія – це те, що зараз потрібно".

Гетманцев також повідомив, що попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, це означає зростання невизначеності у 2026 році і надалі, насамперед, в міру вичерпання інструменту ERA ($50 млрд від прибутків за рахунок знерухомлених активів банку Росії). 

  • У червні 2024 року країни Великої сімки погодились виділити для України $50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
бюджет
Данило Гетманцев
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