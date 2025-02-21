"Ворог успіху не має": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Лимано-Куп'янському та Сіверському напрямках

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У смузі відповідальності бригади "Рубіж" – це Сіверський і Лимано-Куп'янський напрямки, де за минулу добу ворог продовжував здійснювати спроби штурмових дій. Зокрема, на Сіверському напрямку було зафіксовано дві спроби, на напрямку Білогорівки. На Куп'янському напрямку зафіксовано сім спроб штурмових дій – це населені пункти Загризове і Петропавлівка. На Лиманському напрямку також зафіксовано п'ять спроб штурмових дій, зокрема в населених пунктах Ямполівка та Колодязі", - пояснив Борисенко.

За словами начальника розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону, на відтинках фронту, де стоять батальйони бригади "Рубіж", ворог наразі не має успіху. Хлопці тримають оборону, працюючи як єдина команда і підтримуючи один одного.

"Хлопці намагаються якомога ефективніше нищити ворога, який застосовує авіацію та артилерію. Зокрема, по всій лінії бойового зіткнення за минулу добу було випущено понад 150 КАБів (керованих авіабомб), а також відбулося понад 5,5 тисяч артилерійських обстрілів, включно з реактивними системами залпового вогню", - зауважив Борисенко.

Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" також додав, що ворог активно застосовує FPV-дрони, випускаючи щодня близько 3 тисяч.

"Але хлопці тримають оборону, всі працюють як єдина команда, підтримуючи один одного. В основному всі працюють на піхоту, і артилерія, і танкісти, і зенітники, і РЕБівці – всі працюють на те, щоб підтримувати піхоту на лінії бойового зіткнення і намагаються якомога ефективніше завдавати ворогу уражень. Ми намагаємося працювати якомога ефективніше, на наших напрямках ворог успіху не має", - наголосив Борисенко.