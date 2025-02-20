На фронті з початку доби відбулось 59 боїв: росіяни найактивніші на Покровському та Курському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом доби росіяни завдали артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Попівка, Пономаренки, Фотовиж на Сумщині, Красний Хутір на Чернігівщині, а також Тимофіївка, Леміщине на Харківщині.

До того ж ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Клинова-Новоселівка на Харківщині.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник три рази намагався йти на позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Западного, один бій ще триває.

На Куп'янському напрямку ворог проводить дві атаки в районі Загризового, бої тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку поблизу Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог двічі безрезультатно атакував в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався просунутись уперед в районах Часового Яру та Васюківки, наразі триває один бій.

На Торецькому напрямку загарбники п'ять разів атакували в районі Торецька. Сили оборони відбили одну атаку, бої тривають.

На Покровському напрямку 14 разів розпочиналися бої різної інтенсивності поблизу населених пунктів Промінь, Покровськ, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли. Одна атака триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного. Наразі тривають вісім боїв.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував в районах Новопілля та Новосілки, один бій триває дотепер.

На Оріхівському напрямку тричі окупанти намагались йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Новоандріївки та Степового. Два бої тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників. Загалом наразі вже зафіксовано 14 боїв. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони, крім того, здійснив 201 артилерійський обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", – додали в Генштабі.