Армія РФ за добу втратила 1280 окупантів, 12 танків і 2 системи ППО

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 864860 (+1280) осіб,

танків ‒ 10146 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 21130 (+18) од,

артилерійських систем – 23462 (+52) од,

РСЗВ – 1295 (+4) од,

засоби ППО ‒ 1080 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26156 (+135),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+143) од,

спеціальна техніка ‒ 3753 (+1)

Дані уточнюються.

Росія не рахується з людськими ресурсами, тому кількість втрат війська РФ на полі бою не є визначальною для отримання перемоги України, сказав колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британії Валерій Залужний.