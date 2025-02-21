Армія РФ за добу втратила 1280 окупантів, 12 танків і 2 системи ППО
Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 12 ворожих танків, 52 артилерійські системи та 1280 російських військовослужбовців
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 864860 (+1280) осіб,
- танків ‒ 10146 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21130 (+18) од,
- артилерійських систем – 23462 (+52) од,
- РСЗВ – 1295 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1080 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26156 (+135),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+143) од,
- спеціальна техніка ‒ 3753 (+1)
Дані уточнюються.
Росія не рахується з людськими ресурсами, тому кількість втрат війська РФ на полі бою не є визначальною для отримання перемоги України, сказав колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
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